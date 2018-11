Hareide varsler få ændringer før Irland-kamp

FODBOLD: Fodboldlandstræner Åge Hareide vil lave få justeringer i sin startopstilling, når Danmark møder Irland i Aarhus mandag aften i Nations League.

Kampen mistede sin sportslige værdi, da Danmark med en 2-1-sejr i Wales vandt gruppen, mens irernes håb om overlevelse også forduftede med de danske sejr.

Derfor er kampen en anledning til at se flere af de danske landsholdsreserver i aktion i en kamp om point, men der bliver ikke tale om en revolution på holdkortet.

Det siger landstræner Åge Hareide på et pressemøde i søndag.

- Vi har en chance for at se nogle andre spillere an, og vi vil lave et par ændringer. Vi skal se, hvem der er i stand til at spille internationale kampe, hvis vi løber ind i skader eller karantæner under EM-kvalifikationen.

- Vi er glade for, at vi har spillet os i en situation, hvor vi er i stand til at teste det, siger Åge Hareide.

Siden i fredags har det stået klart, at han må undvære karantæneramte Thomas Delaney og Kasper Schmeichel. Det bliver dog næppe de eneste spillere fra startopstillingen i Wales, der mandag må indtage bænken.

Vikarierende anfører Christian Eriksen, der har været på skånekost i Tottenham før landskampsperioden, har til gengæld meldt sig klar til at spille, og han kommer til at starte mod irerne.

- Vores intention er, at Christian spiller fra start. I hans tilfælde skal vi passe på ham så godt som muligt, og han kommer næppe til at blive på banen i alle 90 minutter, siger Hareide.

Hareide antyder også, at midtbanespilleren Lasse Schöne måske vil blive en anden af de op til tre udskiftede spillere undervejs i kampen, mens Mathias "Zanka" Jørgensen formentlig kan forberede sig på fuld spilletid.

- Lasse kommer til at spille, selv om han også skal spille Champions League ugen efter. "Zanka" har karantæne (for Huddersfield, red.) og skal have nogle dage i København, så han skal spille, siger Åge Hareide.

Både Lasse Schöne og "Zanka" deltog i pressemødet.

Selv om kampen på mange måder er uden betydning, vil de ikke spares fra at spille mod irerne, selv om der venter dem travle kampprogrammer hjemme i deres klubber.

- Vi spiller for Danmark, og vi vil altid gerne vinde, vi altid gerne spille. Det er rigtigt, at vi har nogle hårde kampe foran os i de kommende uger, men når man er med landsholdet, vil man altid gerne spille, siger Lasse Schöne.

- Det er jeg enig i, supplerer "Zanka".

