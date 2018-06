Hareides opsang inden Australien: Vi skal forsvare os bedre

FODBOLD: Det danske fodboldlandshold skal torsdag i aktion for anden gang ved VM i Rusland, når det gælder Australien i Samara.

Og selv om Danmark i lørdags vandt åbningskampen mod Peru, er der plads til forbedring, for Peru skabte for mange chancer mod den danske defensiv.

- Vi skal forsvare os bedre, for vi tillod for mange store chancer i den kamp. Det er den kamp af de sidste 16 kampe, vi har spillet, hvor modstanderne har haft flest chancer.

- I sig selv er det bekymrende, men alligevel er jeg ikke så bekymret, for det var en enkeltstående kamp. Det er dog klart, at vi skal være bedre til at forhindre chancer, end vi var mod Peru, siger Åge Hareide.

Landstræneren kan til gengæld glæde sig over, at han bortset fra William Kvist kan råde over en skadesfri trup.

- Vi har ingen skader. Der er spillere, der har fået nogle slag, men sådan er det altid i fodbold. Jeg er ganske fornøjet med, hvordan vores forløb har været siden kampen mod Peru, siger Hareide.

Opgøret mellem Danmark og Australien fløjtes i gang klokken 14 på Samara Arena.