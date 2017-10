Harme over slam - landmand meldt til politiet

AASTED: Frederikshavn Kommune har foranlediget, at en landmand er blevet politianmeldt for udbringning af spildevandsslam klos op mod drikkevandsboringer ved Lindetvej ved Gærum. Boringerne hører under Aasted Vandværk, som leverer en stor del af Frederikshavns drikkevandsforsyning.

Anmeldelsen kommer, mens en tidligere anmeldelse indgivet i slutningen af 2016 fortsat er under behandling af politi og anklagemyndighed.

Kommunens plan- og miljøudvalg fik tirsdag en orientering om forløbet.

Udvalgsformand Anders Brandt Sørensen (S) er forarget:

- Det gør mig edderspændt rasende. Det er jo menneskeafføring, som er spredt tæt ved vandboringer. Jeg er rystet over den ligegyldighed, der udvist. Flere end 60.000 indbyggere i Frederikshavn Kommune er afhængige af at få leveret rent drikkevand fra vore boringer, så jeg forstår simpelt hen ikke, at nogen kan handle på den måde.

Beskyttelseszonen omkring offentlige vandboringer blev i 2011 udvidet til 25 meter. Inden for zonen må jorden ikke dyrkes, og der må ikke gødes eller anvendes pesticider.

Kommunen besigtigede boringerne ved Lindetvej 22. september og fandt slamrester blot en meter fra dem. Flere beboere i området havde forinden henvendt sig til kommunen med klager over lugtgener og oplag af slam tæt ved ved boringer.

Da besigtigelsen fandt sted, var slammet bragt ud og pløjet ned - også i den dyrkningsfri zone

Kommunen orienterede Natur/erhvervsstyrelsen, som er tilsynsmyndighed. Styrelsen har indgivet politianmeldelse.