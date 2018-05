Harmonikasammenstød på Thistedvej: 2 personer kørt på sygehuset

VADUM: Tre biler var torsdag eftermiddag involveret i et harmonikasammenstød på Thistedvej kort før Vadum. Det oplyser vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

- Bilerne kørte i nordgående retning, da de af ukendte årsager stødte sammen og snurrede rundt på vejen, siger vagtchefen.

Efter uheldet er to personer, førerne af to af bilerne, kørt til traumecenteret på Aalborg Universitetshospital. Foreløbig er der ingen meldinger om, hvor meget de to personer er kommet til skade.