Harry Kane reddede England med sent sejrsmål

FODBOLD: Harry Kane blev mandag aften manden, der forvandlede en frustrerende aften til en lykkestund for Englands fodboldlandshold ved VM.

Cirka 30 sekunder inde i dommerens fire tillægsminutter headede Englands anfører bolden i mål til 2-1 i gruppe G-kampen mod Tunesien.

Efter stor engelsk dominans i første halvleg så det ellers ud til, at tuneserne skulle få held til at snuppe Afrikas første point ved VM-slutrunden i Rusland, men sådan kom det altså ikke til at gå.

Før kampen kunne man se flere af de engelske spillere spraye sig med myggespray, for den varme aftenluft i Volgograd var fyldt med insekter, hvilket ikke uventet så ud til at irritere spillerne ganske gevaldigt.

Efter fiasko ved både VM i 2014 og EM i 2016 var det et ungt og sultent engelsk mandskab, der indledte kampen med højt pres mod tuneserne.

Allerede efter få minutter måtte det afrikanske holds målmand, Mouez Hassen, hive en god fodparade frem, da Jesse Lingard afsluttede efter slattent forsvarsspil af Tunesien.

Netop Jesse Lingard havde adskillige afbrændere i en vild første halvleg, hvor det nærmest forekom ufatteligt, at stillingen var 1-1 ved pausen.

England kom ellers foran efter 11 minutter, da anfører Harry Kane scorede for første gang.

Tottenham-angriberen sendte en returbold i mål, efter at Mouez Hassen havde leveret en spektakulær redning på et hovedstød.

Den 23-årige målmand måtte kort efter scoringen lade sig udskifte med en skade, som han muligvis pådrog sig i faldet efter sin redning.

Ind kom i stedet Farouk Ben Mustapha, der fik rigeligt at se til.

Englænderne blev ved med at brænde chancer på stribe, men efter lidt over en halv times spil skete der noget uventet, da Tunesien for en gangs skyld havde bolden inde i Englands straffesparksfelt.

Englændernes Kyle Walker knaldede en arm i hovedet på Fakhreddine Ben Youssef, og så fløjtede dommer Wilmar Róldan fra Colombia for straffespark.

Ferjani Sassi udlignede til 1-1 fra pletten, men Englands målmand, Jordan Pickford, var tæt på at redde afslutningen med det yderste af sin ene målmandshandske.

England fortsatte dominansen trods den uventede udligning.

Fem minutter før pausen var det tæt på en scoring, men Tunesiens Syam Ben Youssef fik headet bolden op på overliggeren.

Lige før pausefløjtet var det stolpen, der var i vejen, da Jesse Lingard prikkede bolden forbi Farouk Ben Mustapha i det tunesiske mål.

England fortsatte med at have bolden meget i anden halvleg, men holdet fik slet ikke skabt det samme antal chancer.

Englands landstræner, Gareth Southgate, sendte en ung duo på banen i form af Ruben Loftus-Cheek og Marcus Rashford, men det blev ikke meget bedre af den grund.

Det så ud til at ende med et point til begge hold, men så dukkede Harry Kane op og scorede for anden gang, så han blev matchvinder for England.

Belgien og England topper gruppe G med tre point, efter at belgierne tidligere mandag vandt 3-0 over Panamas VM-debutanter.

/ritzau/