Harry og Meghan fejrer bryllupsdag med vogntur gennem Windsor

Når den britiske prins Harry og hans udkårne, amerikanske Meghan Markle, har sagt ja til hinanden i St. George's Chapel på Windsor Castle lørdag 19. maj, vil de efterfølgende køre i hestevogn ned ad hovedgaden i Windsor.

Det oplyser Kensington Palace i en erklæring ifølge flere internationale nyhedsbureauer.

Den godt tre kilometer lange tur i hestevogn skal give offentligheden mulighed for at tage del i den store dag, oplyser kongehuset.

- Parret håber, at denne korte tur vil give flere mennesker mulighed for at komme til Windsor og nyde atmosfæren på denne særlige dag, oplyser det britiske kongehus ifølge nyhedsbureauet AP.

I erklæringen tilføjes det, at 33-årige prins Harry og 36-årige Meghan Markle er "enormt taknemmelige" for de mange lykønskninger, de har modtaget.

Parret bliver viet i St. George's Chapel til middag. En time senere - altså klokken et lokal tid - vil de to forlade slottet i hestevogn.

- De ser meget frem til dagen og glæder sig over at kunne dele deres fejring med offentligheden, oplyser Kensington Palace ifølge nyhedsbureauet AFP.

Dronning Elizabeth II's barnebarn og den femte i rækken til den britiske trone offentliggjorde sin forlovelse med den amerikanske skuespiller fra tv-serien "Suits" i november sidste år.

Brylluppet mellem de to ventes at tiltrække stor opmærksomhed fra hele verden, ligesom det var tilfældet med brylluppet mellem prins Harrys ældre bror, prins William, og Kate Middleton i 2011.

Deres bryllup blev set af anslået to milliarder tv-seere verden over.

Windsor Castle, der ligger vest for London, har været kongelig residens, siden Henry I brugte det kort efter den normanniske invasion af England i 1066.

Kapellet, som prins Harry og Meghan Markle skal giftes i, er fra det 15. århundrede og mere intimt end Westminster Abbey, hvor prins William og Kate Middleton blev gift.

/ritzau/