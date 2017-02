Finaleforbandelsen fortsætter for nordjyderne

- Vi har efterhånden haft en del filmkoncerter, og denne gang går vi skridtet videre. Vi oplever gang på gang, at publikum går fra salen med en helt ny fornemmelse af underholdning og ikke mindst med en stor fascination af filmmusik og den live-oplevelse, som et symfoniorkester giver, siger Lasse Rich Henningsen.

Musikkens Hus har sikret sig rettighederne for koncerterne i norden.

I sommers annoncerede Warner Bros. Consumer Products og CineConcerts, at en hyldest til Harry Potter-filmene var på vej i form af en verdensomspændende koncertturné.

Aalborg Symfoniorkester spiller til premieren, der kommer til at foregå i Gigantium. Her vises den første film "Harry Potter og De Vises Sten".

Til filmkoncerterne bliver den originale film afspillet som i en biograf, mens musikken spilles live af et symfoniorkester.

- Filmkoncerter er blevet ekstremt populære både i Danmark og internationalt i de seneste år. Nye tekniske landvindinger gør, at man kan se en film digitalt på meget store lærreder i arenaer og koncerthuse med live-musik fra et stort symfoniorkester, siger direktør i Musikkens Hus Lasse Rich Henningsen.

AALBORG: Nu får du mulighed for at opleve Harry Potter-universet på en helt ny måde.

Harry Potter kommer som filmkoncert i Musikkens Hus til maj. Foto: Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights © JKR

