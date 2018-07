Hasteplakater mod brandfare: Din bil er farlig

HJØRRING: Få bilister tænker over, at bilens katalysator kan blive 1100 grader varm og dermed sætte ild til tørt græs og andet brændbart, hvis man gør et enkelt stop i vejkanten eller parkerer bilen i klitplantager og sommerhusområder.

Frederikshavn, Hjørring og Jammerbugt kommuner har derfor i al hast bestilt godt 2000 advarselsplakater til opsætning i de tre kommuner.

Frederikshavn, Hjørring og Jammerbugt kommuner tegner sig for 2/3 af turistovernatningerne i Nordjylland på grund af deres store sommerhusområder.

- Politiet har oplyst, at der har været fire brande forårsaget af katalysatorer i løbet af det seneste halvandet døgn, siger Hjørrings borgmester, Arne Boelt.

- Vi er bare nødt til at få lavet en plakat med et godt blikfang. Tørken har nået et kritisk punkt, siger Arne Boelt.

- Kan vi gøre noget for at forhindre folk i at gøre noget - der reelt bare er en tanketorsk, som at køre ind til siden i tørt græs for at ringe, så må vi gøre det.

- Når vi ser på det, der sker i Sverige, så synes vi, at vi må gøre en ekstraordinær indsats.

Sættes op overalt

Plakaterne skal sættes op ved veje, i sommerhusområder, plantager og spredes på de sociale medier som eksempelvis Facebook.

Borgmestrene appellerer sommerhusforeninger og sommerhusejere til at hjælpe med at sætte plakaterne op. De kan henvende sig til kommunerne.

I sommerferieperioden har kommunerne færre folk på arbejde end vanligt. Derfor er al hjælp velkommen.

- Kan plakaten få snakken i gang blandt borgerne, så spredes viden om den fare, som katalysatorer kan udgøre, siger Arne Boelt.

En katalysator er en del af bilens udstødningssystem.