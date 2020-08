Hattrick i Hanstholm-sejr

Viborg Søndermarken. IK - Hanstholm IF: 3-4

Fodbold, serie 2

VIBORG:Det endte med at blive en målrig omgang, da Hanstholm IF lørdag drog til Viborg for at spille mod Viborg Søndermarken IK i Serie 2. Men i sidste ende var det gæsterne fra Hanstholm, der kunne strække armene i vejret og juble over en sejr på 4-3.

- Vi kunne godt mærke, at der kun var gået 44 timer siden vores seneste kamp. Vi spillede ikke godt i første halvleg, hvor mange af vores spillere havde trætte ben, siger træner for Hanstholm IF, Per Kristiansen.

Det var også hjemmeholdet, som kom bedst fra start og scorede efter to minutter. Men efter 31 minutter bragte Mathias Skinnerup balance i regnskabet efter en kontrascoring.

- I pausen rykkede vi lidt rundt, og så blev vi enige om at give den alt, hvad vi havde de sidste 45 minutter, siger Per Kristiansen.

Efter 65 minutters spil skiftede Hanstholm IF Jonas Kjær Christensen på banen, og det skulle vise sig at være en klog indskiftning. Fire minutter efter gjorde han det til 1-2. Viborg Sdrm. IK svarede igen og udlignede, men efter 73 minutter tog Jonas Kjær Christensen en solotur igennem forsvaret og scorede til 2-3. Den føring holdt kun et minut, men efter 74 minutter fuldendte Jonas Kjær Christensen sit hattrick med den afgørende scoring til 3-4.

Pausestilling: 1-1

Mål: 1-0 (2), 1-1 Mathias Skinnerup (31), 1-2 Jonas Kjær Christensen (61) 2-2 (69), 2-3 Jonas Kjær Christensen (73), 3-3 (74), 3-4 Jonas Kjær Christensen (76)