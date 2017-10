Havareret bil fjernet: Kø i Limfjordstunnelen

AALBORG: Efter knap tre kvarter, hvor to spor i Limfjordstunnelen i nordgående retning var spærret, var der torsdag omkring klokken 15 igen fri passage i tunnelen.

En bil var havareret i tunnelen efter et mindre færdselsuheld.

Vagtchef Per Jørgensen, Nordjyllands Politi, oplyser, at en bilist bremsede op for en lastbil nede i Limfjordstunnelen, så bilisten måtte køre ind over to vognbaner, hvorefter han ramte ind i væggen i tunnelen.

Ifølge vagtchefen skete der ingen store personskader.

- Dog klagede bilisten over lidt smerter, så vi måtte have en ambulance derned, siger Per Jørgensen.

Men vejhjælp og politi var på stedet og fik fjernet den havarerede bil, så der igen kunne blive fri passage.

- Det gav som sædvanlig større trafikale problemer på grund af det her mindre færdselsuheld, siger Per Jørgensen.