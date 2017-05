Havde 4800 kanonslag til salg

VESTHIMMERLAND: To mænd blev mandag idømt bødestraffe for at have opbevaret 130 kilo ulovligt fyrværkeri - heriblandt knap 4.800 hjemmelavede kanonslag.

De store mængder fyrværkeri blev opbevaret på en adresse ved Aars og indeholdt ud over de hjemmelavede kanonslag også raketter og batterier.

En 39-årig mand erkendte i Retten i Aalborg, at han ejede fyrværkeriet, og at det var meningen, at det skulle sælges videre. Det kostede ham en bøde på 35.000 kroner for overtrædelse af fyrværkeriloven, fortæller anklager Ingrid Munch Hansen.

Nægtede kendskab til fyrværkeri

Det var dog ikke på den 39-åriges adresse, at det ulovlige fyrværkeri blev fundet, men derimod hos en 48-årig mand. Og han hævdede i retten, at han ikke vidste, at det var fyrværkeri, der var blevet stillet på hans matrikel.

Den forklaring fandt retten dog ikke troværdig, og den 48-årige blev idømt en bøde på 15.000 kroner.

En tredje mand på 66 år var også en del af sagen. Han blev dog ikke dømt for de 130 kilo ulovligt fyrværkeri, men fik en bøde på 5.000 kroner for at have opbevaret 2.000 kanonslag, som man fandt på hans adresse i Himmerland.

Alle tre mænd vedtog bødestraffen.