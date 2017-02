AALBORG: En mistanke om opbevaring af våben og ammunition var årsag til, at Nordjyllands Politi 27. september 2016 foretog en ransagning på en adresse i Aalborg.

Og det var i den forbindelse, at politiet fik en lidt større fangst ud af anstrengelserne.

Torsdag stod en aalborgenser tiltalt ved Retten i Aalborg for at have været besiddelse af blandt andet et gevær, patroner samt 168,5 gram plastisk sprængstof samt forskellige dopingmidler og euforiserende stoffer i form af blandt andet 883 gram hash.

Anklager Søren Riis Andersen fortæller, at manden var tiltalt efter straffelovens grove bestemmelse om under særdeles skærpende omstændigheder at have været i besiddelse af ovenstående, men kun erkendte at have været i besiddelse af tingene.

Det er for besiddelsen, den tiltalte blev kendt skyldig og idømt et års ubetinget fængsel.

Dommen blev modtaget og ikke anket.