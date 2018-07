Havetraktor-tyve på spil: De tømmer dit udhus om natten

VALSGÅRD: En boligvej i Mariagerfjordbyen Valsgård har oplevet et decideret serietyveri.

Her har et ukendt antal gerningsmænd besøgt tre udhuse på vejen og fællesnævneren for alle indbrud er, at der alle steder er stjålet havetraktorer.

- Det er naturligt at tro, at de her indbrud er udført af samme gerningsmænd. Metoden virker til at være den samme, og husene ligger på rad og række, siger vicepolitikommissær hos Nordjylland Politi Jørn Kresten Nielsen.

Spørger man vagthavende, om havetraktortyvene har udført bestillingsarbejde, har han svært ved at give et konkret svar.

- Det er svært at sige, det virker til, at gerningsmændene har gjort deres forarbejde. Det kan også være, at de først finder modtagere til varerne bagefter siger han.

Hvorvidt der er tale om decideret efterspørgsel på havetraktor i disse ugunstige tider for alt planteliv, er svært at svare på.

- Det er i hvert fald svært at tro på, at det er til eget forbrug, siger Jørn Kresten Nielsen fra Nordjyllands Politi.

Muligvis til udlandet

De tre havetraktorers værdi er endnu ikke opgjort, og hvordan de er blevet transporteret væk, er også uvist.

Det er dog højst usandsynligt, at havekøretøjerne er blevet skubbet.

Det næste presserende spørgsmål i sagen er klart, hvilken metode tyvene kommer til at benytte sig af.

- Det er ikke til at svare på, men der er muligheden for, at de bliver kørt over grænsen og solgt. Det kan også være, at de bliver afsat her i landet, siger Jørn Kresten Nielsen.

Udover havetraktorerne er der i et af de tre indbrud også stjålet en herrecykel.