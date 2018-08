Havetraktor var årsag til brand

VESLØS: En varm havetraktor, parkeret i nærheden af halmballer, var årsag til den brand, som i onsdags rasede en maskinhal på Arupvej mellem Vesløs og Arup.

Det har politiets teknikere fastslået, og den 54-årige indehaver af landejendommen får derfor en bøde for ikke at have taget højde for brandfaren, da han parkerede havetraktoren. Det oplyser lokalpolitiet i Thisted.

Ud over maskiner og flere hundrede mini-bigballer blev der i hallen opbevaret gasflasker, brændstoftanke og et lager af kunstgødning. På grund af eksplosionsfaren deltog tre brandstationer og Beredskabsstyrelsen i Thisted i slukningsarbejdet.

Brandfolkene fik afværget eksplosioner, men foruden halmballerne gik flere landbrugsmaskiner til ved branden.