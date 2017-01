SKAGEN: Søndag og mandag var en række folketingspolitikere i Skagen. Der var både formelle besøg og uformelle møder. En af de deltagende politikere var Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen, som er positiv overfor ønsket om en udvidelse af Aalbæk-Skagen-vejen.

Folketingspolitikerne var i Skagen for at blive klogere på, hvordan fiskeindustrien kan skabe endnu mere værdi af deres produkter, hvis fiskeolie fremover kan godkendes til humant brug. Nu importeres de fleste af den slags kosttilskud fra Sydamerika, selvom produkterne fra Skagen er af høj kvalitet. Men reglerne blokerer. Kristian Pihl Lorentzen fra Venstre er en af dem, der er med for at lytte til erhvervslivet, men han har også en anden meget vigtig rolle at spille for havnens virksomheder. Han er nemlig en af sværvægterne blandt transportordførerne på Christiansborg og derfor en nøgleaktør for, at vejudvidelsen af hovedvejen til og fra Skagen bliver færdiggjort.

Derfor var det også oplagt for havnedirektør Willy Hansen og FF Skagens bestyrelsesformand Jens Borup at benytte de uformelle rammer under middagen søndag aften til at bringe vejudvidelsen på banen over for transportordføreren. Og responsen var positiv.

- Skagen er et godt eksempel på, at økonomisk vækst lader sig gøre i hele Danmark, hvis ellers politikerne tilvejebringer de rette rammer. Her er det vigtigt, at infrastrukturen ikke hæmmer væksten, men tværtimod fremmer den, siger Kristian Pihl Lorentzen og tilføjer:

-J eg er derfor meget positiv over for ønsket om en udvidelse af Aalbæk-Skagen-vejen. Pengene skal selvfølgelig være der, men det er bestemt et tiltag, som vi bør se på i kredsen af transportordførere.

Transportordføreren kendte godt til erhvervslivets udfordringer med den smalle vej fra et tidligere besøg, men nu er det i friskeste erindring, når der i løbet af 2017 skal forhandles om investeringer i veje. En søndag aften i januar blev således endnu et skridt i retningen af, at vejudvidelsen bliver en realitet, så den efterspurgte asfalt kommer hele vejen til Skagen.