HELE LANDET: Det tegner til at blive et ekstra travlt år på landets havne.

For første gang ventes i alt over en million krydstogtturister nemlig at aflægge Danmark besøg. Både Skagen, Aalborg, Aarhus, Fredericia og København kan se frem til, at rekordmange turister kommer ad søvejen.

Det viser en opgørelse fra Cruise Copenhagen Network, som er forankret i organisationen Wonderful Copenhagen.

- 2017 bliver det absolut bedste år for dansk krydstogtturisme nogensinde, siger krydstogtchef Claus Bødker fra Wonderful Copenhagen.

Efter planen får værtsbyerne 491 besøg af de store skibe i 2017.

Sikkert og unikt

De lyse udsigter hænger sammen med, at den luksuriøse ferieform på vandet generelt er i fremgang, forklarer turismeforsker og ekstern lektor ved Copenhagen Business School Lise Lyck.

Og så får Danmark et bedre og bedre ry som destination.

- Danmark går for at være et sikkert land, der er funktionsdygtigt.

- Samtidig tilbyder landet unikke attraktioner. Og fordi mange seværdigheder er koncentreret inden for forholdsvist små områder, kan krydstogtturisterne nå at se dem på den korte tid, de har til rådighed, siger Lise Lyck.

En gevinst for byerne

Sidste år satte i alt 866.000 krydstogtgæster fødderne på dansk grund. Den samfundsøkonomiske effekt derved beregnes ifølge Copenhagen Cruise Network at være 1,35 milliarder kroner.

Lektor Lise Lyck er da heller ikke i tvivl om, at de tilsejlende gæster er en gevinst for de destinationer, de lægger til kaj ved.

- Det giver direkte salg, fordi turisterne skynder sig at købe noget og komme omkring, mens de er i byerne.

- Desuden er der en vigtig, afledt virkning, idet en del turister bliver så glade for de steder, de besøger, at de kommer tilbage senere, siger hun.

København er landets største destination for krydstogtskibe. Hovedstaden ventes i år at modtage 850.000 turister på krydstogt.

/ritzau/