Hawaii fyrer medarbejder bag fejlagtig missilangreb-sms

En medarbejder ved Hawaii Emergency Management Agency, der står for at håndtere nødsituationer i den amerikanske delstat, er blevet fyret.

Det sker som konsekvens af, at medarbejderen i midten af januar ved en fejl udsendte en alarm om et missilangreb mod Hawaii.

Det oplyser agenturets militære direktør.

Foruden fyringen har direktør ved beredskabsagenturet Vern Miyagi og vicedirektør Toby Clairmont opsagt deres stillinger.

I beskeden, som blev sendt ud om morgenen lørdag 13. januar lokal tid, stod der:

- Ballistisk missil på vej mod Hawaii.

- Søg ly øjeblikkeligt. Dette er ikke en øvelse.

Sms'en medførte panik blandt store dele af befolkningen, og det tog 38 minutter, før myndighederne udsendte en kontramelding, om at varslet ikke var sandt.

Medarbejderen, som nu er fyret, har forklaret, at vedkommende virkelig troede, at et angreb var nært forestående. Det oplyser Federal Communications Commission (FCC), der er forvaltningsorganet for telebranchen.

Ifølge FCC var myndighederne i Hawaii i gang med at teste nødvarslingssystemet, da den pågældende medarbejder misforstod det, der foregik, og i stedet troede, at der var tale om en reel trussel fra et missilangreb.

Derfor sendte han varslings-sms'en ud, uden først at drøfte situationen med en overordnet.

Identiteten på den nu fyrede medarbejder er ikke offentliggjort.

Hawaii testede kort før jul krigssirener på øen for første gang siden afslutningen på den kolde krig.

Det er truslen fra Nordkorea, der fik stillehavsøerne til at pudse krigssirenerne af.

Det isolerede styre har angiveligt missiler, der kan nå hele USA.

Der er godt 7500 kilometer åbent hav mellem Hawaii og Nordkorea. Dermed er delstaten sammen med Alaska og Guam et af de amerikanske territorier, som ligger tættest på Kim Jong-uns styre.

/ritzau/Reuters