Heftig udrykning til brand i altankasse

HJØRRING: En beboer i en lejlighed på 2. sal i en etageejendom på Blåsigvej i Hjørring kan se frem til en sigtelse efter Beredskabsloven efter en ellers meget lille brand søndag.

Nordjyllands Beredskab i Hjørring Kommune blev alarmeret kort før middag af en nabo i ejendommen.

Naboen havde kunnet lugte røg.

- Da der var tale om en etageejendom rykkede vi med både sprøjte og stigevogn. Heldigvis var branden så lille, at jeg tror, at vi med vores tilstedeværelse gav anledning til mere bekymring end selve branden, fortæller indsatsleder Thomas Dybro fra Nordjyllands Beredskab i Hjørring Kommune.

Beredskabet havde både stigevogn, sprøjte og en lille slukningsbil på stedet. Dertil kom politiets tilstedeværelse.

Men det viste sig, at beboeren formentlig havde slukket en cigaret i altankassens spagnum. Beboeren havde derefter forladt lejligheden, men da det blæste en smule, så har det pustet til gløderne og antændt spagnummen i altankassen.

- Vi tjekkede ind gennem brevsprækken, at der ikke var ild inde i selve lejligheden, og så satte vi ellers 11 meter stigen på stigevognen op til vinduet og konstaterede, at branden var i altankassen. Den skruede vi simpelthen af, og så kunne vi slukke den minimale brand nede på jorden igen, fortæller indsatslederen, der glæder sig over, at branden ikke bredte sig, og at ingen var i fare ved branden.

Vagtchef Bruno Brix, Nordjyllands Politi, oplyser, at beboeren i lejligheden kan s e frem til en sigtelse for overtrædelse af Beredskabsloven ovenpå den minimale brand.