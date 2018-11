Heldet tilsmilede Fortuna

FODBOLD: Det faldt heldigt ud for fodboldkvinderne fra Fortuna Hjørring, da der torsdag blev trukket lod til kvartfinalerne i Sydbank Kvindepokalen.

Her kommer de forsvarende danske mestre således til at stå over for Sundby Boldklub, der til dagligt frister en tilværelse i landets næstbedste række.

Sværere bliver det for FC Thy-Thisted, der på udebane skal op imod Kolding Q, der i sidste sæson nåede hele vejen til pokalfinalen.

Kvartfinalerne skal afvikles i weekenden 16.-17. februar næste år.