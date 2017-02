SILKEBORG: Nicklas Helenius nyder fodboldtilværelsen i Silkeborg, hvor han er udlejet til fra AaB i hele denne sæson, inden han fra sommer skifter permanent til en tilværelse under Kent Nielsens vinger i OB. I efteråret scorede han i målfesten på Mascot Park i Silkeborg, da Silkeborg slog AaB med 5-3, men dengang var der ingen juble hos angriberen over for den tidligere klub.

Det vil ændre sig, hvis Nicklas Helenius kommer på måltavlen i dagens kamp på Aalborg Stadion.

- Det er der ingen tvivl om. Jeg ved ikke, hvordan det skal gøres, så det bliver nok bare en ganske almindelig jubelscene, hvis jeg scorer. Jeg spiller for Silkeborg nu, og jeg er kommet videre, siger Nicklas Helenius i et interview med Midtjyllands Avis.

Han forklarer også, hvorfor han ikke jublede dengang.

- Det var for at vise respekt for de fans, som jeg fik en god støtte fra, da jeg spillede i AaB, siger angriberen.