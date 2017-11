Helgstrand åbner i USA

VODSKOV: Nordjyske Helgstrand Dressage, der sælger dressurheste i verdensklasse, åbner ny amerikansk afdeling.

1. december slår Helgstrand Dressage dørene op til en filial i Wellington, Florida, der har plads til 40 heste. Det skriver Ridehesten.com

Helgstrand Dressage, der ligger ved Vodskov, ejes og drives af OL-bronzevinder Andreas Helgstrand og hans kone Marianne Helgstrand .

Det er godt et år siden, Andreas Helgstrand ansatte tyske Ulf Möller, som skal stå for driften af den amerikanske afdeling. Ulf Möller og han hustru Eva Möller, der begge har vundet guld ved UVM to gange, har været ansat hos Hof Kasselmann i Hagen i 19 år, inden de tog springet til Helgstrand Dressage.

Ulf Möllers primære job bliver at opstarte en ny salgsstald i Florida og spotte de mest lovende dressurheste i verden.

Ifølge Ridehesten.com tager 20 Helgstrand-heste turen over Atlanten, når den nye stald åbner. Med et primært fokus på salg vil der være et udvalg af unge, lidt ældre heste til de nye kunder. Der vil samtidig være plads til en række træningskunder og deres heste på stedet.