JAMMERBUGT: En helikopter på natøvelse over Nordjylland førte i går til flere henvendelser til NORDJYSKE, om der var en større eftersøgning i gang.

Det var der dog ikke.

Helikopteren fra Forsvarets eskadrille 724 fløj i tidsrummet omkring klokken 21 til 22 onsdag aften forholdsvis lavt over Aabybro, Pandrup og Kaas-området i Jammerbugt kommune.

- Der er tale om en øvelse, hvor piloterne træner natflyvning, så de kan opretholde deres certifikater som helikopterpiloter. Vi kalder det rutinemæssig egentræning, og de øver blandt andet nødprocedurer i mørket, oplyser vagtholdslederen hos Forsvarets Operations Center, der hører under Værnsfælles Kommando hos Forsvaret.

Vagtholdslederen oplyser, at træningerne foregår jævnligt, når piloterne skal sørge for at have rutinetimer nok til at beholde deres certifikat til helikopterflyvning.

Han kan dog ikke oplyse, om der er flere træninger undervejs lige nu.

- Det er noget eskadrillerne selv planlægger, når det passer ind i deres program, forklarer han.