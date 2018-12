Hella Joof: Man skal omfavne sine livskriser

KØBENHAVN: Kan man blive for gammel til at blive skilt? Hvorfor holder vi op med at tale sammen i et parforhold? Og kan en livskrise i virkeligheden være en gave?

Det er bare nogle af spørgsmålene, som Hella Joof rejser i filmen "Happy Ending", hvor Kurt Ravn spiller den nyligt pensionerede Peter, som har andre planer end et stille otium med konen, der bliver spillet af Birthe Neumann.

Han har - uden hendes vidende - investeret hele deres opsparing i et østrigsk vinhus, og så vil han i øvrigt skilles.

- Der er mange film, der handler om skilsmisse, men vi ville gerne undersøge, hvad der sker, når man er 70 år, i forhold til når man er 30 år, fortæller Hella Joof, der har instrueret filmen, som Mette Heeno har skrevet manuskript til.

- Folk er lige så barnlige og urimelige og skøre, når de står midt i en skilsmisse, fordi det er så sorgfuldt. Men når man er 30 år, så ved man godt, at man nok møder en ny igen og måske får nogle flere børn. Når man er 70 år, så kan det være det sidste kærlighedsforhold, man har haft, og det er en frygtelig tanke, siger hun.

I filmen efterlader det Birthe Neumanns karakter i ruiner, at hun bliver forladt.

Det kommer fuldstændig bag på hende, og det sker for mange, fordi vi glemmer at spørge hinanden, hvordan vi i virkeligheden har det, før det pludselig er for sent, siger Hella Joof.

- Man er nødt til hele tiden at holde øje med hinanden og kalibrere. Hvor er du på vej hen? Er vi stadig i sync? Og det har de ikke gjort. De har glemt at holde den der MUS-samtale, som man også skal have i et parforhold, siger hun.

Den MUS-samtale skal man i øvrigt også huske at holde med sig selv, mener Hella Joof.

- Man skal ikke være navlepillende og selvoptaget, men man er selv det bedste barometer, i forhold til hvordan det går.

- "Hvordan har du det?" er det allervigtigste spørgsmål at stille i hele verden - også til sig selv. Har du ondt i maven, kan du ikke falde i søvn, og ligger du og tænker, så er der nok noget, der er galt, og som du prøver at fortælle dig selv, siger hun.

Privat er Hella Joof gift med lægen Henrik Snit Jepsen, som hun har dannet par med i 16 år.

Før det var der en skilsmisse og en del år, hvor hun tænkte, at hun nok aldrig ville møde en sød mand.

- Indtil jeg var 35, troede jeg, at jeg var sådan en, der kun løb ind i skøre fyre, og at jeg selv var helt uden skyld i, at jeg kun mødte sådan nogle. Men jeg ville jo kun have dem, der stod med ryggen til, og ikke dem, der stod og smilede til mig med åbne arme, siger hun.

Hun besluttede at holde op med at fokusere så meget på det, hun ikke havde.

- Der er mange mennesker, der ikke tror på det, men jeg ved, at det er rigtigt: Det, man fokuserer på, er det, der manifesterer sig.

- Der, hvor der er problemer i vores liv, er der, hvor vi tænker for meget over tingene og kører rundt i det. Man skal huske, at man får det, man har bestilt. Hvis man skal til køreprøve og bliver ved med at sige, at man sikkert dumper, så dumper man. Og det er det samme med kærligheden, siger Hella Joof.

Det har været en krævende proces at nå dertil, men i dag har hun forenet sig med, at bekymringer ikke kan forhindre nederlag.

- Nogle gange går tingene godt, og nogle gange går de ikke så godt, men de kommer i hvert fald ikke til at gå godt, hvis man sidder og tænker, at de vil gå dårligt, siger hun.

Med 56 år på bagen har hun lært, at man ikke kommer igennem livet uden at møde en krise eller to.

- Nogle gange kan man godt tage dem i opløbet, men man slipper ikke for livskriser, siger hun.

Og det skal man heller ikke.

- Der er mennesker, der kan omfavne deres kriser og sige "hold kæft en røvtur, jeg fik der, og nu står jeg her". Og så er der andre, der bruger resten af deres tilværelse på at være fornærmede over, at livet ikke blev det, de havde regnet med.

- I virkeligheden har jeg det sådan, at man aldrig må misse en god krise. For en krise kan være fantastisk. Den betyder, at der er noget, der skal laves om, og det er kun godt. Der kommer en vind, og den kan man lige så godt bruge til at komme fremad. Ellers får man den bare lige i smasken. Og så tager det hele meget længere tid, siger hun og smiler.

"Happy Ending" har premiere den 25. december.

/ritzau/