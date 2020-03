Hella Joof om grandprix uden tilskuere: En bizar oplevelse

KØBENHAVN:Da filminstruktør Hella Joof og skuespiller Rasmus Bjerg lørdag aften bød velkommen til Dansk Melodi Grand Prix 2020 med et "Er I der Royal Arena?", var svaret larmende stille.

Den store musikarena i København med plads til 10.000 tilskuere var tom for tilskuere, og det satte sit præg på showet. Også for de to værter, fortæller Hella Joof.

- Det var en god, men bizar oplevelse, men det var stadigvæk skidesjovt. Selvfølgelig var der noget, vi ikke fik, men så måtte vi digte det inde i hovedet.

- Vi tænkte mest på artisterne, som havde glædet sig til at optræde foran et fyldt Royal Arena. De har fået mange afsprittede krammere ude bagved. Tenderende til det upassende, siger hun.

De to værter har sammen med DR's produktionshold haft travlt med at tilpasse showet og manuskriptet, efter det fredag blev besluttet, at grandprixet skulle afvikles uden publikum på grund af myndighedernes anbefalinger for at forhindre smitte med coronavirus.

- Vi har været i sindssygt gode hænder, men en gang i mellem har Rasmus (Bjerg, red.) og jeg sagt til hinanden: "Det her må vi tage flyvende, for vi kan ikke nå at lære det, så vi må prøve at finde på noget".

- Men vi kender jo hinanden virkelig godt. På et tidspunkt kiggede jeg på Rasmus, fordi jeg ikke vidste, om vi var startet eller sluttet, og så sagde han det, jeg skulle sige, og jeg sagde noget andet. Så vi havde en god feeling med hinanden, siger Hella Joof.

Den 57-årige filminstruktør tror ikke, at hun får chancen for at blive vært for Dansk Melodi Grand Prix - med publikum - en anden gang.

- Med den høje alder, jeg efterhånden har nået, tror jeg simpelthen ikke, de tør at hyre mig igen, siger hun.

I år var det 50. gang, at Dansk Melodi Grand Prix blev afholdt.

Vinderen blev duoen Ben & Tan med sangen "Yes". De skal nu repræsentere Danmark ved Eurovision i Rotterdam i maj.

/ritzau/