KØBENHAVN: Helle Thomsen har forlænget kontrakten med Hollands håndboldlandshold.

Den danske træner, der i december sidste år førte hollænderne til EM-sølv, skal stå i spidsen for landsholdet de kommende to år.

- Jeg er glad for forbundet, for spillerne og for spillestilen. Jeg kan godt lide at være en del af det projekt, og derfor vil jeg gerne fortsætte, siger Helle Thomsen til TV2 Sport.

Den tidligere FCM Håndbold-træner har haft et krav, som hun har fået gennemtrumfet i kontraktforhandlingerne med Det Hollandske Håndboldforbund.

- Jeg har sagt fra starten af, at jeg gerne ville have et klubhold, for det er vigtigt for mig også at være på halgulvet til hverdage, så jeg kan holde mig skarp på spillet.

- Det er hollænderne heldigvis med på, siger Helle Thomsen.

Hun førte FCM Håndbold til to DM-titler og tre pokaltriumfer, inden hun sidste år blev fyret.

Helle Thomsen blev i september sidste år udnævnt som Hollands landstræner, i første omgang til og med EM-slutrunden i Sverige i december. Slutrunden endte med sølv til Holland.

Tidligere sidste år var hun vikar som landstræner for Sverige, som hun med succes førte gennem kvalifikationen til OL i Rio.

I 2014 var hun som landstræner for Sverige med til at vinde EM-bronze.

