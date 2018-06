Helmigs VM-sang får ikke anmelderne op at stå

DANMARK: Årets officielle VM-sang er udgivet. Mens titlen lyder "Hele Danmark op at stå", så er det langt fra alle anmeldere, der har rejst sig klappende i stolen.

VM-sangen skriver sig ind i en lang historie af sange, der startede med Gunnar "Nu" Hansens fodboldrap i 1984 til udødelige klassikere som "Re-Sepp-Ten" og Rocazinos "En For Alle".

"Hele Danmark op at stå" er skrevet at Thomas Helmig, der i slutningen af 1980’erne og i starten af 1990’erne lavede store hits som "Det er mig der står herude og banker på" og "Stupid Man".

- Slagsange til landsholdet har altid været en noget suspekt genre, hvor god smag sparkes langt op på tribunerne, og den tradition bryder Thomas Helmig bestemt ikke med, skriver Ekstra Bladets Thomas Treo om den nye sang.

- Jydens VM-sang "Hele Danmark op at stå" lefler skamløst for den mest fladpandede del af folkesjælen, som da TV2 omklamrende begyndte at kalde sig "hele Danmarks hjemmebane", skriver Ekstra Bladets Thomas Treo om den nye sang.

Han beskriver den som "lummerfunky" og sender den afsted med ordene:

- Hvis landsholdet spiller bold, som Helmig spiller pop, så ryger drengene hjem fra Rusland på røv og albuer.

Bedre i gamle dage

Politikens anmelder Simon Lund er mere positivt, men stadig ikke helt oppe at stå. Hvor Thomas Treo giver to stjerner, så uddeler Politiken fire hjerter til sangen.

- "Hele Danmark op at stå" har den helt rigtige balance mellem stadionhymne og popsang. Mellem slagsang og sommerhit, skriver Simon Lund.

- Med al sin hyggelige og afvæbnende folkelighed skal sangen måske lige have et par afspilninger for at snige sig ind på os, men så vil den også sætte sig fast.

På DBU’s Facebook-side er det også småt med roserne. Det gennemgående tema er her, at både fodbold og musik var bedre i gamle dage.

For landsholdet spiller Thomas Helmig en stor rolle, da hans musik tit bliver spillet. Og flere spillere har ytret sig positivt.

- Jeg har altid været stor Thomas Helmig-fan, det er jeg vokset op med. Det var rigtig, rigtig fedt at være med til indspilningen, sagde målmand Kasper Schmeichel i slutningen af maj til DR.

Du kan høre Helmigs VM-sang her.

/ritzau/