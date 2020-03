Henriette fandt det helt rigtige hjem: Her er jeg landet efter min skilsmisse

Forår 2019. Henriette Svalgaard vandrer rundt i flere timer i Gug Alper ved Aalborg med sin lille hund - og har egentlig ikke lyst til at gå tilbage.

Hun ellers flyttet ind i et lækkert og nybygget rækkehus, men hun føler sig ikke hjemme og kan ikke falde til ro. Derfor de daglige gåture med hunden.

I begyndelsen ved Henriette Svalgaard egentlig ikke, hvorfor hun går de lange ture med hunden.

Først senere går det op for hende, at hun - trods den storslåede udsigt og det spritnye setup - ikke føler sig hjemme.

- Jeg kan godt lide at bo i huse eller lejligheder, som er gamle. Måske fordi det giver en modvægt til tempoet og teknologi i hverdagen, siger Henriette Svalgaard. Foto: Torben Hansen

Hun er netop blevet skilt og er sammen med sine to børn flyttet fra sin mand. Det nye boligområde er tæt befolket med småbørnsfamilier, der skal til at bygge et familieliv op.

Det står i skærende kontrast til Henriette Svalgaards eget familieliv, der netop nu er faldet fra hinanden.

- Jeg bliver hele tiden konfronteret med det. Mit liv er helt revet op - og deres er på vej til at blive etableret, siger Henriette Svalgaard.

Men det var ikke hele forklaringen på en tiltagende rodløshed.

De gamle møbler