Skadet Henrik Dalsgaard afløses af Ipswich-forsvarer

FODBOLD: Landstræner Åge Hareide må se bort fra Brentford-backen Henrik Dalsgaard, når Danmark over to kampe mod Irland skal forsøge at spille sig til VM i Rusland næste sommer.

Højrebacken må melde fra til playoffkampene med en skade, skriver DBU på Twitter. Han afløses af Jonas Knudsen fra Ipswich.

Onsdag måtte Dalsgaard lade sig udskifte i en ligakamp for sin klub Brentford grundet problemer med den ene hæl.

Siden har det været uvist, om Dalsgaard ville blive klar, men allerede nu har højrebacken altså sendt afbud til landstræner Åge Hareide.

Henrik Dalsgaard har ellers været Hareides foretrukne valg på højrebacken på det seneste.

Venstrebenede Jonas Knudsen spiller til daglig for Ipswich, der ligesom Brentford frister en tilværelse i Englands næstbedste række.

Landsholdstruppen rummede i forvejen både FC Københavns Peter Ankersen og Udineses Jens Stryger Larsen, som kan dække højrebackpladsen.

Stryger Larsen er højrebenet, men har tidligere spillet venstrebacken. Med udtagelsen af Jonas Knudsen har Hareide også et venstrebenet alternativ til pladsen yderst i forsvarets venstreside.

Ipswich-danskeren fik spilletid i to testkampe tilbage i 2014 under Morten Olsen, men han har endnu ikke spillet under Åge Hareide.

Danmark møder Irland på hjemmebane 11. november, mens returkampen i Dublin spilles tre dage senere.

Den samlede vinder af de to opgør kommer til VM i 2018.

/ritzau/