Henrik Toft havde håbet på finalebrag mod Aalborg

HÅNDBOLD:Lørdag spiller Aalborg Håndbold semifinale i Champions League mod stormagten Paris Saint-Germain.

På det franske holdkort er landsholdsstregen Henrik Toft Hansen, men han havde håbet at kunne vente en dag mere med at møde sin tidligere klub.

- Jeg havde håbet på at skulle møde Aalborg om søndagen i finalen, men det kan så ikke lade sig gøre nu, siger Henrik Toft Hansen på et virtuelt pressemøde forud for Final 4-stævnet i Köln.

- Men jeg er glad for at møde dem, i forhold til at jeg har et godt kendskab til dem, og det bliver en god kamp.

Han fortæller videre, at hele det stjernespækkede PSG-hold ved, at det bliver en svær opgave mod Aalborg, selv om klubben er favorit.

- Vi har tabt to gange til Flensburg i denne sæson, mens Aalborg har slået dem ud i kvartfinalen. Så det er et hold, som vi har stor respekt for.

- Der er tit sket mange overraskelser i Köln, så vi skal være klar fra starten.

Også Henrik Toft Hansens cheftræner, spanske Raul Gonzalez, er imponeret over Aalborg.

- Det er ikke en overraskelse, at Aalborg er her, for de har haft en god sæson og spillede godt mod Flensburg. Deres spillere og træner er på højt niveau, siger Raul Gonzalez.

Ud over Henrik Toft Hansen er Mikkel Hansen også en af profilerne på det parisiske mandskab.

Mikkel Hansen skifter dog til modstanderen fra Aalborg i sommeren 2022.

Samme år har Henrik Toft Hansen også kontraktudløb, men han har ikke afklaring på fremtiden endnu.

- Jeg har spillet fem år i Aalborg tidligere og ikke lagt skjult på, at det er et spændende projekt, som de har gang i.

- Men lige nu har jeg fokus på Paris, hvor jeg har en sæson mere, og så må vi se, hvad der skal ske efterfølgende, siger Henrik Toft Hansen.

Han skulle også have spillet Final 4 for Paris i sidste sæson, men måtte bruge weekenden i isolation på et hotel, da han blev testet positiv for coronavirus.

