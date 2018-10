Henriksen erkender heldigt mål: Men de tæller også

FODBOLD: Vendsyssel FF hentede en vital sejr på udebane over AaB søndag aften, da holdet sejrede 1-0 efter en scoring af Søren Henriksen i det 18. minut.

Forsvarsspilleren modtog bolden i venstresiden og sendte et indlæg ind mod mål, men på en eller anden mystisk måde sejlede bolden over i det fjerne målhjørne.

- Nej, jeg havde selvfølgelig set, at han var ude af målet, og så sendte jeg den over i hjørnet, lyder det et gevaldigt grin fra forsvarsspilleren.

- Nej selvfølgelig er det et forsøg på et indlæg, og så er jeg heldig. men de heldige mål tæller heldigvis også, siger han.

- Generelt ville vi godt have spillet lidt mere fodbold, men nu blev kampen, som den blev, og jeg ved, at Nicolai er meget glad for at holde nullet, men for os som defensive spillere, så betyder det nærmest lige så meget. Og jeg er meget tilfreds med, hvordan vi står derinde. Sander, Kaltoft og jeg selv finder bedre og bedre sammen i midterforsvaret, og vi har fået et godt samarbejde derinde, siger han.

Med sejren er Vendsyssel kun tre point fra topseks, og det var tre vigtige point at få på en dag, hvor også Hobro sikrede fuld gevinst.

Brød.9: - Når det hele er så tæt, som det er, så kan man rykke meget langt med en sejr. Sådan var det også, da vi slog FC København. SÅ nu handler det om at få sat nogle flere af dem sammen i en stime, så kan det se rigtig godt ud, siger Søren Henriksen.