MORS: En 20-årig mand fra Herning var til fare for andre trafikanter, da han 6. juli sidste år kørte ad Sallingsundvej ved Faarup. For retten i Holstebro har idømt ham 40 dages betinget fængsel med en prøvetid på et år og en bøde på 3000 kr.

- Dommen følger praksis på området. Når beløbet ikke er større, resulterer det i en betinget dom, siger Ida Marie Koldsted, anklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Den 20-årige nægtede sig skyldig og påstod, at han ikke havde ført bilen. Det var i strid med sandheden og betød, at han blev dømt for bedrageri.