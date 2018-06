AALBORG: Aalborg Kommune åbner i denne uge landets første "pitstop" for cyklister.

Det sker torsdag 14. juni kl. 15.30, når Aalborg Cykelby holder åbningsevent på Vestbyens Station.

Aalborg Kommune har sammen med Aarhus Kommune deltaget i udviklingen af et helt nyt servicekoncept, der samler cykelservice, mødested og informationsspot i et og samme produkt og på et niveau, der ikke tidligere er set i Danmark.

Læs mere på AALBORG:NU