NORDJYLLAND: Hjørring Kommune sniger sig ind i top 10 og lander på en niendeplads på en samlet liste over, hvor mange penge hver enkelt husstand i landets kommuner har investeret i aktier. Penge og Privatøkonomi har lavet listen, som ellers afslører, at nordjyderne er lidt forsigtige, når det gælder aktiemarkedet. Der er nemlig et stykke ned til næste kommune, Rebild, der med 60.507 kroner investeret i aktier indtager en plads som nummer 36 på listen.

Her er listen for de nordjyske kommuner, og tallet i parentes angiver, hvor kommunen ligger på landsplan.

Fakta De nordjyske placeringer 1. (9) Hjørring - 166.134 kroner 2. (36) Rebild - 60.507 kroner 3. (42) Thisted - 56.698 kroner 4. (60) Frederikshavn - 48.211 kroner 5. (69) Aalborg - 44.084 kroner 6. (70) Mariagerfjord - 43.940 kroner 7. (74) Jammerbugt - 42.424 kroner 8. (75) Morsø - 42.392 kroner 9. (88) Vesthimmerland - 36.977 kroner 10. (90) Brønderslev - 35.436 kroner 11. (96) Læsø - 29.686 kroner Kilde: Penge og Privatøkonomi.

Listen baserer sig på de nyeste tal fra Danmarks Statistik. Her viser det sig, at Rudersdal Kommune er gladest for aktier, hvor hver husstand har over 1,4 millioner kroner investeret. Det er næsten dobbelt så meget som i Gentofte, der ligger nummer to.

Helt i bund ligger Ishøj Kommune, hvor hver husstand nøjes med at placere 28.836 kroner i aktier.