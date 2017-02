NORDJYLLAND: Andelen af voksne i alderen 30 til 49 år, som bor alene, stiger ikke længere. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

De seneste 30 år har der ellers været en tendens til, at flere og flere voksne i den alder har boet alene.

Men siden 2009 er stigningen stagneret, så det i dag er hver syvende mand og kvinde i aldersgruppen, der bor alene.

I Nordjylland er det især i Aalborg Kommune, hvor forholdsvis mange voksne bor alene sammenlignet med resten af landsdelen og landsgennemsnittet.

Psykolog: Derfor bor de alene

At voksne bor alene kan blandt andet skyldes, at de endnu ikke har fundet en partner.

Men Asger Neumann, der er psykolog og ekstern lektor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, tror ikke, at stagneringen skyldes, at singlekulturen er blevet mindre.

Han peger i stedet på, at voksne i dag venter med at gifte sig til senere i livet, forfølger personlig selvrealisering eller finder andre boformer.

- Når man bor med en ven, er der stadig frihed til at forfølge sine interesser. Samtidig har man et menneske i en tæt relation, man kan komme hjem til, som man kan tale om liv og følelser med, siger han.

Alternative boformer

Asger Neumann ser tallene som et udtryk for, at voksne i stigende grad vælger at flytte sammen med en ven eller i et bofællesskab.

- Der er flere voksne, som vælger alternative boformer. Det kan være tætte venner, som de flytter sammen med. Venskaberne er begyndt at få en ny betydning i dag.

Det kan være ensomt at bo alene, lyder det. Derfor kan det også være godt at have en bofælle at dele hverdagen med.

- Det er lettere at bo sammen med venner, fordi det er mindre forpligtende. Der er ikke noget troskabsløfte, som i et ægteskab, siger han.

Fleste alene i København

I Københavns Kommune finder man flest voksne i aldersgruppen, som bor alene. Der bor 20 procent for sig selv, hvilket er over landsgennemsnittet på 14 procent.

Herefter følger Frederiksberg, Ærø, Lolland, Aalborg, Odense og Fredericia, hvor andelen af mænd og kvinder, som bor alene, ligger på 17-18 procent.

/ritzau/