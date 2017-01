SKIVEREN: Skiveren Strand mister Det blå flag i 2017. Stranden er meget besøgt, ikke mindst af tyske turister , som bor i sommerhus i baglandet eller på den store campingplads.

I sommeren 2016 blev der målt svingende badevandskvalitet ved stranden.

Skiveren ligger i Frederikshavn Kommune. Men årsagen til den ringere badevandskvalitet skal muligvis søges i nabokommunen, Hjørring.

I hvert fald er der også ved den nærmeste badevandsstation mod sydvest målt forringet vandkvalitet i sæsonen. Nabostationen ligger ved udløbet af Flodbækken i Tversted. Årsagen til, at vandkvaliteten er blevet dårligere her, er dog heller ikke fundet.

Rent vand ved Kandestederne

Ved Kandestederne nordøst for Skiveren har badevandet derimod været i top.

Der er sjældent problemer med badevandet ved Skiveren. Men i 2009 fik stranden ikke blåt flag. Dengang var årsagen formentlig, at forurening fra udløbet af Tversted Å eller Uggerby Å i Hjørring Kommune blev ført nordpå med strømmen. Men i år har strandene ved disse to vandløb haft udmærket vandkvalitet.

Formanden for Frederikshavn Kommunes plan- og miljøudvalg, Anders Brandt Sørensen (S) understreger, at badevandskvaliteten ved Skiveren fortsat er god, men bare ikke god nok til at opfylde kravet til blåt flag.

Problemer ved østkysten

Der bliver udtaget prøver ved Skiveren i 2017 med henblik på at få det blå flag tilbage.

Også ved østkysten er der problemer med badevandet enkelte steder i Frederikshavn Kommune.

Det gælder ved Jerup Ås udløb, ved Vangen og på stranden ved Solsbækhytten syd for Sæby. Ingen af disse strande har haft blåt flag de senere år.

Ved Solsbækhytten er der opsat skilt med "Badning frarådes," og kommunen er i dialog med Frederikshavn Forsyning om spildevandsforholdene i det ukloakerede sommerhusområde syd for hytten.