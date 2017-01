ALCANTARILHA: Det bliver helt som ventet østrigske Ivan Lucic, der afløser Carsten Christensen som makker til Nicolai Larsen i AaB-målet.

Den 21-årige målmand var med, da AaB i går drog til Portugal på træningslejr, og nu er det så officielt, at AaB har lejet Lucic i den engelske klub Bristol City for resten af den igangværende sæson.

- Ivan er en rigtig dygtig målmand, og selv om han er en ung mand, har han allerede masser af erfaring fra højt niveau, lyder det fra sportsdirektør Allan Gaarde.

Ivan Lucic har således imponeret AaB, siden han i onsdags kom til prøvetræning.

- Vi vidste godt, at han var en dygtig målmand, der har en fin statur og også er god i spillet med fødderne. Det har han levet op til. Nicolai (Larsen, red.) er vores førstemålmand, men jeg er sikker på, at Ivan har et niveau, der gør, at Nicolai vil blive presset, siger Allan Gaarde.