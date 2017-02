DANMARK: Et møde med en bankrådgiver munder gerne ud i underskrifter og aftaler. Men det kan være svært at gennemskue, om det er kunden eller banken, der har størst fordel af en aftale, hvis den bringes på banen af rådgiveren selv.

For bankrådgiveren er altid en sælger.

Det understreger Susanne Arvad, der er direktør i Arvad Finanshus.

- De overvåger os

- De overvåger vores adfærd og laver en profil på os alle. Så kan de se, om de har et produkt på hylden, som passer til kundens mønster, og så går de benhårdt efter at sælge det til kunden, siger hun.

Hun anbefaler altid sine klienter at opfatte en bank som en butik, hvor alle produkter er som en vare på en hylde. Derfor skal man aldrig takke ja til en aftale uden videre, for det er en vare, man kommer til at betale for.

- Hvis du takker for vejledningen og siger, du vil tænke over det, så har du bedre mulighed for at mærke efter i maven, vende tilbuddet med en betroet eller læse aftalen igennem i ro og mag derhjemme, råder Susanne Arvad.

Den bedste ekspert er - dig selv

Hos uvildige.dk råder Brian Stjernholm til, at bankkunder er ude i god tid, hvis de har et behov.

- Samtidig skal man huske, at bankerne kun rådgiver om deres egne produkter. Så hvis et produkt ikke passer helt til de behov eller ønsker, du har, så er det op til en selv at undersøge, om der findes et bedre alternativ derude, forklarer han.

Derfor råder begge økonomer til at være ekstra på vagt, når der dukker tilbud op, som egentlig ikke er blevet efterspurgt. Her kan det være en idé at udbede sig betænkningstid, og huske at kunden er den bedste ekspert i sig selv, og hvis fordelen ved aftalen ikke er klar, så slå bremserne i.

- For eksempel skal man være på vagt, hvis rådgiveren siger "sådan gør jeg selv", for er der nogen, der siger, at jeres liv er ens, spørger Susanne Arvad.

Virker det for omstændeligt at sætte sig ind i hele aftalen, så råder Stjernholm til, at det som minimum skal stå soleklart, hvad omkostninger og indfrielsesvilkår er, hvis der er tale om et lån.

/ritzau/FOKUS