Her er de ting mange glemmer at tjekke inden huskøb

BOLIGMARKED:Snakken kan hurtigt falde på indretning af stuen og farver på væggene, når du pludselig står i drømmehuset.

Men inden du sætter en underskrift på en købsaftale, bør du tjekke mere end bare tilstandsrapport og finansiering.

For selv om I har tegnet en ejerskifteforsikring, dækker den kun store fejl og mangler, som ikke er blevet opdaget i købsprocessen. Fejl, som koster mere end 5300 kroner at udbedre.

Og du risikerer derfor at ende med en stor regning for en masse småting, som burde have været i orden, hvis ikke du har øjnene med dig.

- I teorien har man en masse muligheder for at klage, men i praksis overtager man huset som beset, når man får nøglen, siger Peter Boe Christensen, der er advokat og næstformand for Danske Boligadvokater.

Skjulte skader

Hvis hårde hvidevarer følger med i handlen, så undersøg, om de virker - for reparationen af en ovn eller vaskemaskine falder under ejerforsikringens bagatelgrænse.

- Du kan i princippet godt anlægge en sag mod sælger for at få ham til at betale en reparation til 2000 kroner, men i praksis er det for besværligt, siger advokaten og tilføjer:

- Hellere opdage det inden og bruge det i forhandlingen.

Tjek i samme omgang vandtrykket - og om bruseren virker, råder Tine R. Sode, som er bygningskonstruktør og fagekspert i huseftersyn og forsikring hos Bolius - boligejernes videncenter.

Undersøg også, om der er opstået en skjult skade på et rør.

- Sørg for, at alt er lukket, og hold øje med, om vandmåleren bevæger sig, forklarer Tine Sode.

En skjult vandskade vil nemlig ikke nødvendigvis blive opdaget under et huseftersyn - til gengæld kan den koste dyrt i både vand og reparationer.

Tjek flere ting

Undersøg også, om varmen virker - både i radiatorerne og i badet - og afprøv, om alle døre og vinduer kan åbnes.

- De kan have sat sig, eller der kan være gået råd i, og det betyder, at de skal skiftes, siger Tine R. Sode.

Derudover kan du med fordel gå alle husets stikkontakter efter.

- Tag en lampe, og tjek om alle stikkontakterne virker. Tjek også HFI-relæet, siger Tine R. Sode.

Der bliver lavet kontrol af nogle kontakter og elinstallationer under huseftersynet - og eventuelle fejl vil fremgå af elinstallationsrapporten - men det er kun en stikprøve, og der kan desuden være sket noget, efter den er blevet lavet.

Har I allerede købt huset, så gå ovenstående tjekliste igennem, inden I går i gang med malerpenslen eller lader håndværkerne bygge køkkenet om.

På den måde undgår I, at der opstår tvivl om, hvem der har ansvar for skaden, hvis det ender som en sag for ejerskifteforsikringen.

Det dækker ejerskifteforsikringen * En ejerskifteforsikring dækker som udgangspunkt skader, der allerede var til stede på ejendommen ved overtagelsesdagen, men som ikke er nævnt i tilstands- eller elinstallationsrapporten. * Er et forhold opdaget, men forkert beskrevet i tilstands- eller elinstallationsrapporten, kan ejerskifteforsikringen også dække. * Der er dog indført en lovbestemt selvrisiko, som betyder, at skader for under 5300 kroner ikke udløser erstatning. * Forsikringen gælder typisk i flere år, men en skade skal meldes ”inden for rimelig tid”. Er der fejl på din bruser, forventes det, at du opdager det hurtigere end en fejl på fjernvarmeanlægget, hvis du flytter ind om sommeren. Kilde: Forsikringsoplysningen under Forsikring & Pension VIS MERE

/ritzau fokus/