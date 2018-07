Her er der flest dårlige betalere i Nordjylland

NORDJYLLAND: For fjerde år i træk er andelen af dårlige nordjyske dårlige betalere registreret i RKI blevet mindre.

Nordjyderne ligger en smule under gennemsnittet på landsplan med en andel på 4,20 procent mod en andel på 4,50 procent i hele landet. Dermed placerer Region Nordjylland sig i midten af de fem danske regioner.

Men der er ganske store forskelle på kommunerne i Region Nordjylland.

Vesthimmerland, Mariagerfjord og Morsø har den største andel, mens Læsø, Rebild og Aalborg har den mindste andel af dårlige betalere registreret i RKI.

Dog er andelen af dårlige betalere i RKI i 10 ud af de 11 nordjyske kommuner blevet mindre fra juli 2017 til juli 2018. Kun i Læsø Kommune er andelen af dårlige betalere steget.

- Tendensen er, at andelen af dårlige betalere registreret i RKI generelt er faldende over hele landet, udtaler Mette Frølund, kundeansvarlig for RKI hos Experian.

Hun forklarer at et af årsagerne til faldet er, at man i højere grad bliver kreditvurderet, inden man optager et lån eller ønsker at købe på kredit.