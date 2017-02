DANMARK: Hvis det kradser i armhulen, huden slår ud, eller der pludselig opstår eksem på kinderne, så kan det være, du skal tage en pause fra de parfumeholdige produkter.

Forekomsten af parfumeallergi er steget de seneste år, viser en ny undersøgelse fra Videncenter for Allergi foretaget på mere end 24.000 eksempatienter på Gentofte Hospital.

Og selv om det fortsat er kvinderne, der ligger i front med flest tilfælde af parfumeallergi, så er det blandt mændene, at stigningen er størst. Stigningen blandt kvinder er på 30 procent i perioden 2011-2015 sammenlignet med de foregående fem år, mens stigningen blandt mænd er på 60 procent, viser undersøgelsen.

Ifølge Anne Holm Hansen, vicedirektør i Astma-Allergi Danmark, er det ikke overraskende, at forekomsten blandt mænd er steget eksplosivt.

Mænd bruger mere parfume

- Vi kan se, at mænd i langt højre grad end tidligere bruger parfume, og naturen i parfumeallergi er, at hvis du udsættes for det, så stiger din risiko, siger Anne Holm Hansen.

Har man først udviklet parfumeallergi, så varer allergien ved resten af livet.

Ifølge undersøgelsen er de parfumerede forbrugerprodukter, der oftest giver allergisk eksem; cremer, lotions, shampoo og balsam.

- Mændene er gennem de seneste år begyndt at bruge flere og flere parfumerede produkter dagligt. Det kan være shampoo, sæbe, deodorant og hårprodukter, forklarer læge Niels Højsager Bennike fra Videncenter for Allergi.

Produkter uden parfume

Det kan altså være alt fra aftershave, hårpleje og hårstyling til cremer og deodoranter, som kan indeholde parfume.

- Mange af de produkter bruger man ikke på grund af indholdet af parfume, og derfor kan det være et oplagt sted at gå efter produkter uden parfume, siger læge Niels Højsager Bennike fra Videncenter for Allergi.

Selv om cremer og makeup er i kontakt med huden i længere tid ad gangen, så er det ikke kun her, man skal være opmærksom på sit parfumeforbrug.

- Shampoo og sæbe er kort tid i kontakt med huden, men de indeholder til gengæld meget højere koncentrationer af parfumestoffer end mange af de produkter, der bliver på huden, og derfor kan de også udløse allergi, hvis man for eksempel bruger dem flere gange om ugen, forklarer Niels Højsager Bennike.

Mindsk risikoen for parfumeallergi:

- Det er ikke nok at tænke over brugen af parfumeflasken. Parfume kan også findes i vaskemidler, rengøringsmidler, hygiejnebind, kosmetik, deodorant, skyllemiddel, tandpasta, fødevarer (som citrusfrugter), luftfriskere og maling.

- Naturlige duftstoffer kan give parfumeallergi, såvel som de syntetisk fremstillede duftstoffer. At et produkt betegnes som "naturligt" er altså ikke nogen garanti for at undgå parfume.

- Mange makeup-produkter indeholder også parfume.

- Brug appen Kemiluppen til at skanne produkter for problematiske indholdsstoffer. Produktet får enten grøn, gul eller rød kolbe afhængigt af ingredienslisten.

- Appen Kemilex er Astma-Allergi Danmarks app målrettet allergikere, og her finder man produkter mærket med den blå krans.

- Gå efter Den Blå Krans eller produkter mærket som parfumefri.

Kilder: Videncenter for Allergi, Astma-Allergi Danmark, Forbrugerrådet Tænk

/ritzau/FOKUS