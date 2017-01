FÅRUP: I 1986 blev Per Dam Jensen for første gang ansat i Fårup Sommerland, hvor han som sæsonarbejder fik lov at styre et af forlystelsesparkens futtog. Selv om han stødte sammen med et andet tog, vender han nu tilbage for at styre hele parken som ny administrerende direktør.

Den 49-årige økonom er netop udpeget til topjobbet af Fårup Sommerlands bestyrelse.

- Vi er rigtig glade for at kunne præsentere Per som ny direktør. Han kender Fårup, vi kender ham, og vi ved, hvad han står for - og han deler bestyrelsen og den nye ejerkreds ambitioner om en fortsat stærk udvikling af Fårup Sommerland som et af Nordjyllands oplevelsesmæssige fyrtårne og en af Danmarks bedste forlystelsesparker. Hans erfaring fra tidligere gør, at han hurtigt kan træde ind i stillingen, og valget giver på alle måder komfort til den nye ejerkreds og bestyrelse om at havde fundet den helt rette til posten, udtaler bestyrelsesformand Ole Mølgaard.

- Jeg har tidligere udtalt, at det at stå i spidsen for Fårup Sommerland var en drømmestilling - det er det stadig. Fårup har en stor plads i mit hjerte, og selvom jeg er rigtig glad for mit nuværende virke, så blev jeg utrolig glad, da jeg blev kontaktet og spurgt, om jeg var interesseret i at stå i spidsen for Fårup. Omstændighederne er anderledes nu end før, og jeg var ikke et sekund i tvivl, siger Per Dam Jensen.

Stillingen som direktør blev ledig for to måneder siden, da parkens mangeårige direktør, den 68-årige Søren Kragelund, blev alvorligt syg og fratrådte. Søren Kragelund solgte samtidig sine aktier i parken til sin partner Henrik Schnack, som han siden 1996 har ejet parken sammen med. Parken ejes i dag af Henrik Schnack og hans to sønner Jakob Schnack og Martin Norrbom Sams.

Per Dam Jensen har en mangeårig ledererfaring inden for underholdning og forlystelser. Han har været tilknyttet Fårup før - både som sæsonansat, personalechef, bestyrelsesmedlem samt adm. direktør i 2012-13, før han valgte at fratræde sin stilling for at blive direktør for film- og musikselskabet Sandrew Metronome. Privat bor han i Løkken, er gift og har to børn.

Fårup Sommerland besøges årligt af 600-650.000 gæster og er blandt de førende forlystelsesparker. Fårup er flere gange blevet kåret som Nordens bedste sommerland. Sæsonen i år starter 6. maj.