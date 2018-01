Her er fem bizarre hverdagsulykker

DANMARK: Du tror måske, at fare er noget, adrenalin-junkier dumdristigt udsætter sig selv for på toppen af et bjerg eller hængende i et bungee-jump-reb ud over en dyb kløft.

Men faktisk lurer faren ofte der, hvor du mindst venter det: Inden for hjemmets trygge vægge.

Måske skal endda være lidt varsom med blandt andet energidrikke, lakrids og sundhedskure.

Det skriver Videnskab.dk på baggrund af en ny rapport i det videnskabelige tidsskrift British Medical Journal Case Reports.

Her er fem af de bizarre hverdagsulykker:

1. Put ikke lim i øjnene

Et eksempel på en altid nærværende fare er at tage fejl af to tilsyneladende ens produkter.

En 64-årig mand med dårligt syn kom ved en fejl til at putte negle-lim i øjet i stedet for øjendråber.

Uheldet er et kendt fænomen, og mange andre har tidligere byttet om på de to produkter, der efter sigende ligner hinanden meget.

Så hold øjnene godt åbne, når du bruger øjendråber eller lignende.

2. Tag dig i agt for tang

Det er moderne at spise sundt og råt, og for nylig er tang blevet en del af en international sundhedstrend.

Men som det gælder for mange ekstreme kure, er det vigtigt at beholde sin sunde fornuft og gøre alt med måde.

Ellers kan det gå grueligt galt, ligesom det gjorde for en kvinde på 45 år.

Efter en periode, hvor kvindens kost hovedsageligt bestod af tang, fik hun en hormonsygdom, der medførte voldsom hjertebanken, diarre og et unaturligt vægttab.

Efter fire måneders behandling hos lægen, blev kvinden dog rask igen.

3. Tag fat om tandstikken

Når du sidder og roder dig i munden med en tandstik, bør du holde godt fast. De små træ- eller plastik-stikker er nemlig skarpe og kan være farlige at få gennem kroppen.

Det erfarede en 70-årig kvinde, der måtte en tur på hospitalet, fordi hun oplevede voldsomme smerter i maven.

Det var en slugt tandstik, der havde prikket hul på tarmen og forårsaget betændelse.

4. Hold på hat og tænder

Hvis du sover med ganebøjle eller har en tandprotese, gør du klogt i at være sikker på, at den sidder godt fast.

For en 29-årig mand blev en løs tandprotese nemlig starten på et fire måneder langt sygdomsforløb.

Manden havde haft ondt i maven og havde flere gange kontaktet lægen med sin mistanke om at have slugt sin tandprotese i søvne. Men lægerne afviste det efter en overfladisk undersøgelse hos en øre-næse- og halslæge.

Efter cirka fire måneder tog manden igen på hospitalet med klager om træthed og stort vægttab. Lægerne tog røntgenfotografier, som afslørede tandprotesen i maven. De måtte operere ham, og han kunne derefter udskrives.

5. Tag blyanten ud af munden

Noget så almindeligt som en blyant kan også være farlig. I hvert fald, hvis man bruger den forkert.

En 10-årig pige tog til lægen med smerter i en tand i overmunden. Lægerne opdagede, at pigen havde haft for vane at tygge blyanter og fandt en klump bly i hendes tand. Resterne fra blyanten blev fjernet, og tandens rod blev behandlet.