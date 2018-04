Her er fire typiske fejl når vi netværker

KØBENHAVN: Når man netværker, handler det om at uddele visitkort, tale som et vandfald og kende så mange som muligt. Eller gør det?

To eksperter fortæller her om de typiske fejl, mange begår, når de netværker.

1) Det handler om at kende flest

En udbredt misforståelse er, at det største netværk er det bedste, forklarer Simone Lemming Andersen, der er kommunikationsrådgiver og forfatter til flere bøger om netværk. Det har nemlig været den gængse forståelse.

- Og folk drønede rundt til alverdens netværksmøder, forsøgte at skabe relationer alle steder og delte visitkort ud i én uendelighed, siger hun.

Men det er begrænset, hvor mange relationer vi overhovedet kan forholde os til, påpeger Simone Lemming Andersen.

- Så det bliver spild af tid, siger hun og opfordrer til, at du i stedet bruger kræfter på at pleje det rigtige netværk - frem for bare det største.

2) En god netværker er ekstrovert

En anden misforståelse er, at kun udadvendte personer kan netværke.

- Mange tror, at for at være en dygtig netværker skal du være en ekstrovert, meget talende og udadvendt type. Men det passer ikke, siger Susie Lynge, der er netværksekspert og partner i Netværksakademiet.

Tænk i stedet over at være dit "bedste jeg", opfordrer hun. For det kan også give et godt indtryk at være rolig, detaljeorienteret og sympatisk at tale med.

- Så uanset om du er introvert eller ekstrovert, har du noget at byde ind med, siger hun.

Hold også igen med din salgstale, opfordrer Simone Lemming Andersen. Spørg i stedet ind til modparten, hvad de laver og brænder for - eller har gjort sig af erfaringer.

Du skal også undlade at smække en stor stak visitkort på bordet som det første.

- Det virker ikke særligt godt. Det virker påduttende, siger Simone Lemming Andersen.

3) Netværket er til for min skyld

En anden klassisk fejl er, at folk kun prioriterer netværket, når de selv har brug for hjælp og måske mistet deres job, siger Susie Lynge.

- Der er nogen, der i den grad netværker på bagkant, når de er totalt desperate. Men det duer ikke, siger hun.

Susie Lynge sammenligner det med at have en opsparing, hvor man kun vil hæve, men aldrig sætte penge ind.

- Og det er det, rigtigt mange misser, siger hun.

- Alt for mange tænker: Hvad får jeg ud af det? Men tænker ikke på at pleje og udvikle deres relationer.

Så hav i stedet en "pay it forward"-tankegang, og del gavmildt ud af din viden, opfordrer Susie Lynge. Så skal dit netværk nok hjælpe dig, hvis du en dag får brug for det.

4) Du holder på din ros og viden

Det er også udbredt, at folk faktisk får hjælp til at løse en opgave, finde job eller få anbefalinger, men glemmer at sige tak, siger Susie Lynge.

- Og så bliver ens netværk ret hurtigt træt af én, fordi de ikke oplever, at det bliver værdsat, siger hun.

Så husk at sige tak og give tilbage, når du kan. Det gælder også, hvis du har viden, gode tip eller erfaringer, andre kan få gavn af.

- Nogle kan have en tendens til at holde på deres viden, fordi de tænker, at det kan komme dem til gode, at de har viden, som andre ikke har, siger Susie Lynge.

- Det er i virkeligheden en rigtig dårlig netværksstrategi. For viden er en af de ressourcer, der bare bliver mere af, hvis vi deler ud af den, siger hun.

/ritzau fokus/