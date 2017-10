Google introducerer ny teknologisk overlegen smartphone

USA: Søgemaskinegiganten Google præsenterede onsdag aften dansk tid sin nye mobiltelefon Pixel 2.

Ifølge John G. Pedersen, chefredaktør ved meremobil.dk har anmelderne været fulde af begejstring. Alligevel ender telefonen ikke med at få særlig stor betydning, mener han.

- Alle anmeldere over hele verden er enige i, at det er super fede telefoner. De bliver bare ikke tilgængelige for særlig mange mennesker, og derfor bliver de ikke en særlig vigtig spiller på markedet, siger han.

Den nye mobil blev præsenteret, præcis et år efter præsentationen af selskabets første smartphone, den meget roste Pixel.

Den har ifølge chefredaktøren blandt andet det til dato bedste mobilkamera i verden.

John G. Pedersen har ikke haft mulighed for selv at teste telefonen, men ud fra en online verdenspræsentation onsdag aften ser han ingen mangler ved det nye stykke elektronik.

- Den her telefon er så teknologisk overlegen, at man næsten ikke har evne til at fatte det. Det eneste, man kan sætte en finger på, er måske det ret konservative design.

Mobilen kommer ikke til at blive solgt i Danmark. Hvis man skal have fat i telefonen, skal man eksempelvis krydse grænsen til vores tyske naboer.

Foruden Tyskland bliver det muligt at købe smartphonen i Australien, Canada, Indien, England og USA.

Ifølge John G. Pedersen er det ekstremt uambitiøst af virksomheden kun at lancerer mobilen i få lande.

- Google har både enormt mange ansatte, penge og stor magt inden for tech-industrien. Derfor er det uambitiøst arbejde. Det er synd, fordi de har meget ambitiøse og spændende produkter.

Han mener, at Google spænder ben for sig selv ved ikke at få den overlegne smartphone længere ud.

- De formår ikke at blive en spiller mod nogen som helst, fordi det er så få mennesker, der kan få den, at de næsten bliver ligegyldige.

- Hvis Google lancerede deres produkter i lige så mange lande, som Apple lancerede deres iPhone i, ville de være en reel trussel mod Apples dominans. Og det ville i den grad være en trussel over for Samsung. Simpelthen fordi deres produkter er så overdrevet fede, sige han.

Ved præsentationen viste Google også den noget større smartphonemodel Pixel 2 XL samt en bærbar computer, en minihøjtaler og et virtual reality-headset.

/ritzau/