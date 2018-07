Her er prisen for at tænde bål under afbrændingsforbud - kulgrillen er forbudt

NORDJYLLAND: Såfremt man overtræder det totale afbrændingsforbud, der blev indført ikke bare i Nordjylland, men i hele landet, så vanker der som minimum en bøde på 1.500 kroner for overtrædelse af beredskabslovens paragraf 71.

Det er i det tilfælde, at der sker ingen eller mindre skade, oplyser Nordjyllands Politi.

Såfremt der sker større skader ved en eventuel brand, så bliver bøden dobbelt så stor nemlig 3.000 kroner.

Dertil kommer risikoen for et erstatningskrav fra ejeren af det, der måtte blive brændt af.

Og det er tørt i den nordjyske natur - knastørt. Og helt præcist hvor tørt det er, illustrerer beredskabschef Per Vedsted, Nordjyllands Beredskab:

- Jeg kan ikke erindre, at det har været så tørt, og jeg har også talt med beredskaber andre steder i både Nordjylland og rundt om i Danmark, og der er ingen, der kan erindre, at det har været så tørt, lyder det fra beredskabschefen.

Kulgrill er yt

For Nordjylland gælder det afbrændingsforbud, der trådte i kraft til middag onsdag, enhver brug af åben ild, der er forbud mod kulgrill og brug af de små engangsgriller er heller ikke tilladt.

- Der er stadig mulighed for at grille, hvis det er med en gasgrill, der står på et brandsikkert underlag og på et stativ, forklarer beredskabschefen.

Du kan høre beredskabschef Per Vedsted forklare om afbrændingsforbuddet her nedenunder:

Afbrændingsforbud

[video|Afbrændingsforbud|video-nordjyske.akamaized.net/delivery/1f/81/1f81fcf4-a242-4f38-956a-0f8e2214964e/20180704_121648_Afbraendingsforbud_Sync_v2a34c7f4d-36c0-336d-8987-377652cb6646%7Cvideo-nordjyske.akamaized.net/1f/81/1f81fcf4-a242-4f38-956a-0f8e2214964e/20180704_121648_Afbraendingsforbud_Sync_v2_1280x720_00h.00m.59s.jpg]