Her får politiet 11 nye overvågningskameraer i Aalborg

AALBORG: Midt i november vil 11 nye videokameraer begynde at filme i Aalborg midtby i en ny videozone der strækker sig fra J.F. Kennedys Plads til Nytorv.

Det er Nordjyllands Politi der er i gang med at sætte kameraerne op, og det sker som led i en landsdækkende tryghedsindsats, hvor politiet har fået en bevilling til en øget tv-overvågning af frit tilgængelige steder.

Og i Nordjylland har politiet vurderet, at netop strækningen fra J.F. Kennedys Plads ad Boulevarden og op til Nytorv i Aalborg er det bedste sted at sætte de nye kameraer op.

- Det er her der kommer mange anmeldelser om f.eks. vold ind, og her der kan være meget uro. Det er en rute, der meget benyttet i nattelivet, når folk fra oplandet kommer ind med tog, men også i forbindelse med fodboldkampe, siger politiinspektør Claus Danø, Nordjyllands Politi.

Langt de fleste af de personer, der hver dag færdes i den nye videozone, behøver dog ikke at bekymre sig om, at der sidder politifolk og holder øje med dem.

- Der er ikke nogen på vagtcentralen, der sidder og følger med i folks almindelige liv i det daglige, men videooptagelserne bliver lagret automatisk. Tanken er, at hvis der sker noget, så kan man tænde for computeren og kigge med, men i langt de fleste tilfælde vil optagelserne blive brugt efterfølgende, hvis der er sket en forbrydelse, som skal efterforskes, siger politiinspektøren og fortsætter:

- Det er lidt som at gå ind i et supermarked, hvor alt også bliver optaget. Og det er først, hvis der sker et røveri eller lignende, at man kigger på optagelserne.

Claus Danø bemærker dog, at det ikke kan udelukkes, at politiet vil se med live, når der f.eks. kommer store grupper af fodboldfans ind med toget og går gennem byen.

Skilte er sat op

Formålet med de nye overvågningskameraer er at skabe tryghed og styrke den forbyggende indsats, forklarer Claus Danø.

- Vi har længe haft kameraer, der filmer i Jomfru Ane Gade. De nye kameraer skal ses som en udvidelse af den forebyggende indsats, vi allerede laver for at øge trygheden i midtbyen, særligt om natten, siger han.

De nye kameraer sættes op i tæt samråd med berørte boligejere og Aalborg Kommune. Det samme gælder for de tydelige "Videozone-"skilte, der allerede nu er sat op ved alle adgangsveje til det filmede område.

- Vores mål er, at ingen skal være i tvivl om, hvor vi filmer, siger Claus Danø.