Her går det godt: Nye nordjyske kongeørne klar til at lette

NORDJYLLAND: For første gang har Danmark nu fem par ynglende kongeørne, alle i Nordjylland.

Det oplyser Dansk Ornitologisk Forening/DOF.

Sidste år mislykkedes den danske bestand af kongeørne med ynglen - og det var første gang i knap 20 år.

Men nu varer det ikke længe før en ny generation af danske kongeørne går i luften.

DOF melder om fire flyvemodne unger fra fem ynglepar, der udgør Danmarks bestand af kongeørne.

- Der er to unger i Hals Nørreskov og en unge fra et helt nyt ynglepar i Hals Sønderskov. I Tofte Skov i Lille Vildmose kommer en unge ud at flyve.

Det fortæller ornitologen Tscherning Clausen fra Dansk Ornitologisk Forening.

Han er foreningens såkaldte artscaretaker for kongeørne.