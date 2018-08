Her kan du følge væltet flydedok live

HIRTSHALS: Den væltede flydedok hos Hirtshals Yard i Hirtshals Havn er lørdag endnu ikke kommet på højkant.

Den 82 meter lange flydedok, der kaldes Nordsø-Katedralen, krænkede kraftigt tidlig fredag morgen, mens en norsk trawler befandt sig inde i dokken.

Ingen personer kom noget til ved uheldet.

Direktør Rasmus Brohus fra Hirtshals Yard oplyste fredag, at man ventede på, at eksperter i skibe og stabilitet vurderer, hvad der kan gøres for ikke at forårsage yderligere skader.

Det var lørdag formiddag ikke muligt at få en kommentar fra Hirtshals Yard.

På webcam opsat i Hirtshals havn kan man følge flydedokken live. Og her kunne man lørdag formiddag se, at flydedokken endnu ikke var bragt på højkant.

Du kan se havnens webcams her