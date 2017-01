BRØNDERSLEV: - Økonomien i en række helt nye og endnu ikke færdiggjorte investeringer i fjernvarmen bliver ramt hårdt, fordi Energistyrelsen har fundet ud af, at to støtteordninger til biomasse var ulovlige.

Ophøret af støtte kan give prisstigninger på op til 10 procent i Brønderslev, fastslår fagmediet EnergiWatch.

EnergiWatch fastslår, at der kan være en hamper regning på vej til titusindvis af danske fjernvarmekunder, efter Energistyrelsen netop har hastelukket en støtteordning til blandt andet flis-fyrede kraftvarmeværker.

Alvorlig situation

På biomasseværkerne betegner man situationen, hvor op mod 10 pct. af indtægterne står til at forsvinde ud af den daglige drift, som "alvorlig."

- Vi står i en svær situation. Derfor er vi også gået i dialog med Energistyrelsen om at finde nogle løsninger på problemet, siger administrerende direktør hos Brønderslev Forsyning, Thorkil B. Neergaard til Energiwatch.

Energistyrelsen har netop udsendt en pressemeddelelse om lukning af ordningerne.

Her fremgår det, at to typer af biomassestøtte fastlagt i VE-loven fra 2008 ved en fejl ikke var blevet anmeldt til EU og derfor ikke ville være i kraft fra årsskiftet.

Det er ifølge EnergiWatchs oplysninger i alt tre fjernvarmeselskaber i Hillerød, Brønderslev og Marstal, som bliver berørt af lukningen.

Driften smuldrer

Ud over at få driftsøkonomien i biomasseværkerne i de tre byer står til at smuldre, så betyder den øjeblikkelige lukning af ordningen, at en række helt nye investeringer for mere end en halv milliard kroner bliver mere eller mindre meningsløse.

Brønderslev Forsyning besluttede sig for mindre end et år siden for at investere 300 mio. af kundernes kroner i et nyt flisfyr, solcelleanlæg og en ny kraftværksbygning. Investeringen var netop mulig på grund af støttebeløbet til el-produktionen fra det såkaldte organic rankine cycle-anlæg (ORC), som i øjeblikket er ved at blive færdigbygget.

Hele det nye kraftvarmeanlæg skal efter planen sættes i drift til efteråret, men uden støtteordningen er investeringen altså hårdt presset, endnu før anlægget er sat i drift.

10 procent prisstigning

De manglende indtægter kan ifølge Thorkil Neergaard betyde prisstigninger for kunderne i omegnen af ti pct.

Projektet blev i 2015 meddelt af Energistyrelsen, at det var så innovativt, at det kunne modtage 20 mio. kr. til anlæg fra puljen til Energiteknologisk udvikling og demonstration (EUDP).

Sammenlagt leverer de tre forsyningsselskaber varme til næsten 15.000 adresser.

Organisation går ind i sagen

Hos Dansk Fjernvarme oplyser politisk chef, Rune Moesgaard, at man er gået ind i sagen.

- Det er en uheldig situation de tre selskaber er blevet stillet i. Omvendt må det stå helt klart, at der skal findes en løsning. De tre selskaber har alle handlet i god tro, så derfor må det ikke falde tilbage på deres forbrugere, at en tilskudsordning ikke er blevet anmeldt til Kommissionen, skriver EnergiWatch.

Han forklarer dog, at man opfatter den igangværende dialog med Energitilsynet som positiv.