Her skal du IKKE bade

Et skilt vil under den kommende badesæson advare imod badning i Lindholm Strandpark. Arkivfoto: Lars Pauli

AALBORG: Ved fiske- og badebroen i Lindholm Strandpark bliver folk med lyst til en badetur i den kommende badesæson modtaget af et skilt, der fraråder badning.

Baggrunden for advarslen er gentagne analyser af vandkvaliteten, der viser et så stort indhold af bakterier, der kan forbindes med forurening, at vandkvaliteten ifølge bekendtgørelsen for badevand skal betegnes som "ringe", hvilket er den dårligste på en skala med fire niveauer, hvor topkvalitet hedder "udmærket" og de to mellemste niveauer "god" og "tilfredsstillende".

Også ved badestedet et par hundrede meter syd for Nibe havn bliver der opsat et advarende skilt omend ikke med helt så alarmerende en tekst. Vandkvaliteten dér bliver betegnet som tilfredsstillende, hvilket betyder, at skiltet blot advarer mod badning under og efter kraftig regn.

15 steder er vandet fint

Bortset fra de to steder klassificeres vandkvaliteten ved de øvrige 15 målte badesteder i kommunen ellers som "god" eller "tilfredsstillende", hvilket indebærer, at man trygt kan kaste sig i vandet, i hvert fald hvad forurening angår.

Overblikket over badevandskvaliteten fremgår af den status på badevandsanalyser, som miljø- og energiudvalget orienteres om onsdag.

Om baggrunden for den ringe vandkvalitet ved Lindholm fiske- og badebro, som blev etableret på initiativ af lokale borgere med støtte fra Realdania, oplyser redegørelsen, at der er forholdsvis kort afstand til såkaldte overløbsbygværker, hvor kloakvand i tilfælde af kraftige regnskyl kan løbe urenset ud i fjorden.